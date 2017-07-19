Bekir Bozdağ görevini Gül'e devretti

Yeni kabinenin belli olmasının ardından ilk devir- teslim töreni gerçekleştirildi.

BOZDAĞ KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Adalet Bakanlığı'ndaki tören kapsamında Bekir Bozdağ görevini Abdülhamit Gül'e devretti. Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bekir Bozdağ görevini Abdülhamit Gül'e devretti VİDEO



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

"Çıkan kanunla hem HSYK'daki başkan ve üyeleri, tetkik hakimleri, adalet akademisi başkan ve üyeleri, bütün bunların görevlerini sonlandıran, buralardaki FETÖ hakimiyetini son veren kanunlar çıkarıldı.

"GÖZÜM ARKADA KALMADAN GİDİYORUM"

Kurulan mahkemelerin kaldırılması ve diğer tedbirler konusunda çıkarılan düzenlemeler bu örgütle mücadele konusunda önemli adımlar oldu.

Ben gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Her zaman onunla beraber olacağım. Onun başarısı için koşacağımı buradan ifade ediyorum."

Gül'ün açıklamalarından satır başları;

GÜL: REFORMLARI İNŞA EDECEĞİZ

"Bu görevi tevdi eden sayın Başbakanıma sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımızın da Başbakan Yardımcısı olarak tecrübelerinden istifade edeceğiz. AK Parti adalet ve kalkınma üzerine reformlarını yapan bir iktidardır. Biz kendimizle yarışan bir hareket olarak, reformları inşallah artıracağız."