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Kaçak elektrikli mücadelede yeni dönem

Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımının düşürülmesi için ekipler tarafından ani baskınlar yapılacak.

28.01.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Elektrik tedarik şirketleri, kaçak elektrikle ilgili yeni politikalar izlemeye başlıyor.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

Sabah gazetesinin haberine göre; kaçak elektrik kullanımına yönelen ve faturasını düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirilecek. Bu müşteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldığı için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çıkardıklarından uzaktan kesme-bağlamalı sayaçlar takılacak.

ELEKTRİK UZAKTAN KESİLECEK

Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek. Tedarik şirketleri, yapılan yeni çalışma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alınma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladığı öğrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasıyla tüketicilerin sayaçlarını elektrik direklerine taşıyacağı öğrenildi.

ANİ BASKINLAR

Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak.

KAÇAK HATLI EVLER

Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.

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