Kaçırılan Libya uçağı hakkında açıklama

Başbakan Muscat, başbakanlık sarayı "Castille"de, Afrika Havayollarının 118 kişiyle Libya’da iç hat seferini yapan uçağının 2 hava korsanı tarafından Malta’ya kaçırılması nedeniyle yaşanan krize ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 4 saat süren ve hava korsanlarının teslim olmasıyla sona eren uçak kaçırma olayına ilişkin gelişmeleri aktaran Muscat, tüm yolcu ve mürettebatın güvenle tahliye edildiğini, hava korsanlarının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

"1 EL BOMBASI VE 2 TABANCA BULUNDU"

Muscat, “Korsanların gözaltına alınmasını takiben özel kuvvetlerimiz yaptığı aramalarda, korsanların doğrudan sahip olduğu 1 el bombası ve 1 tabanca bulurken, uçak içinde de 1 tabanca daha bulundu.” dedi.

Korsanlar ile görüşmelerinde, hükümet olarak önceliği tüm yolcuların serbest bırakılmasına verdiklerini ve "Aksi takdirde pazarlık etmeyeceklerini" bildirdiklerini ifade eden Muscat, “Açıkçası şu anda da bir şey talep edecek pozisyonda bulunmuyorlar.” diye konuştu.

"Korsanların siyasi sığınma talebinde bulunup bulunmadığı" sorusu yöneltilen Malta Başbakanı, kendilerine böyle bir talebin gelmediğini ancak ilerleyen saatlerde bu ihtimali dışlamadığını kaydetti.

KORSANLARIN SORGUSU SÜRÜYOR

Başbakan Muscat, 2 hava korsanının sorgusunun sürdüğünü aktarırken, olayla ilgili yolcuların da ifadesine başvurulacağını söyledi. Muscat, yolcuların, ifadeleri alındıktan sonra bir başka Afrika Havayolları uçağı ile ülkelerine gönderileceğini dile getirdi.

İsimlerinin Suhaha Mussa ve Ahmed Alid olduğu belirtilen hava korsanlarının, Libya’nın öldürülen devrik lideri Muhammed Kaddafi yanlısı olduğu ve 2 saat süren pazarlıkların ardından uçaktan ayrılmadan önce Kaddafi dönemine ait yeşil Libya bayrağı salladığı görüldü. Hava korsanlarının, pazarlık sırasında Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin serbest bırakılması talebinde de bulundukları ileri sürüldü.

Bu arada, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Afrika Havayolları uçağının Trablus yerine yönünü Avrupa’ya çevirmesi üzerine güneydeki Gioia del Colle’deki hava üssünden 2 Eurofighter avcı jetinin acil koduyla havalandığı bildirildi. İtalyan jetlerinin, seyri esnasında Afrika Havayolları uçağını gözlemlediği belirtildi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havalanan Airbus 320 tipi uçak, içindeki 82 erkek, 28 kadın ve 1 bebekten oluşan 111 yolcu ve 7 mürettebat ile yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havalimanı'na inmişti. Kaçırılan uçaktaki iki hava korsanının, uçağı patlatmakla tehdit ettiği basına yansımıştı.