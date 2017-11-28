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KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA | 28.11.2017 - 12:27..
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Kadın  ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Suçu ve suçluyu övme", “Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Suç duyurusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu kadınlar basın açıklaması için bir araya geldi.

KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

"DEHŞET VE ESEF İÇİNDE İZLEDİK"

Grup adına açıklamayı Sare Aydın Yılmaz yaptı. Yılmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik." dedi.

KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR BEKLENİYOR

"Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamaz." diyen Yılmaz,  KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediklerini belirterek Kılıçdaroğlu'nu kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

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