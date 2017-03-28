16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden AK Parti üyeleri, Kadıköy'de engellemelerle karşılaştı.
EVET'E İZİN YOK
'Evet' broşürleri dağıtmak için binaya girmek isteyen partililer, binada yaşayanların tepkisiyle karşılaştı.
Kadıköy'de referandum gerginliği: Tencere tava çaldılar VİDEO
TENCERE TAVA ÇALDILAR
Yaşanan gerginliğin artması üzerine; çevre binalarda yaşayanlar tencere tavalarla balkona çıktı.
15 dakika süren gerginliğin ardından bölgeden ayrılan AK Parti üyeleri, çalışmalarına devam etti.