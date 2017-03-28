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Kadıköy'de referandum gerginliği

Kadıköy'de 'evet' çalışmalarına izin vermeyenler, tencere tavalarla pencerelere çıktı.

28.03.2017 - 10:05
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Kadıköy'de referandum gerginliği

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden AK Parti üyeleri, Kadıköy'de engellemelerle karşılaştı.

EVET'E İZİN YOK

'Evet' broşürleri dağıtmak için binaya girmek isteyen partililer, binada yaşayanların tepkisiyle karşılaştı.

Kadıköy'de referandum gerginliği

Kadıköy'de referandum gerginliği: Tencere tava çaldılar VİDEO

TENCERE TAVA ÇALDILAR

Yaşanan gerginliğin artması üzerine; çevre binalarda yaşayanlar tencere tavalarla balkona çıktı.

15 dakika süren gerginliğin ardından bölgeden ayrılan AK Parti üyeleri, çalışmalarına devam etti.

Kadıköy'de referandum gerginliği

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