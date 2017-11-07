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Kafasını kapıya sıkıştırdı

Çin'de gerçekleştirilen bir fuarda, görevli güvenlik uzmanı adam kafasını otomobilin kapısına sıkıştırdı.

07.11.2017 - 16:09
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Çin’de açılan otomobil fuarında inanılmaz bir olay yaşandı. Stantta bulunan aracın güvenlik özellikelrini anlatan uzman bir ara bu özellikleri deney ile göstermeye kalktı, işte o noktada az kalsın canınndan oluyordu.

Araba kapı güvenliğini test ederken kafasını kaptırdı - VİDEO

KAFASI KAPIYA SIKIŞTI

Görevli uzmanın işi kapalı kasa kamyonetteki güvenlik sistemini tanıtmaktı. Önce iç taraftaki düğmeye basan pazarlamacı, daha sonra kafasını aracın içine soktu. Bedeni dışarı kalan adam, kafasını kapanan kapıya sıkıştırdı. Amacı kapının kapanmayacağını göstermekti, ancak kapı kapandı adam boğulma tehlikesi atlattı.

Kafasını kapıya sıkıştırdı

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar kameraya böyle yansıdı.Kafasını kapıya sıkıştırdı

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