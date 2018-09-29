Kentteki bir otelde düzenlenen defileye; Kahramanmaraş Vali Yardımcı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kahramanmaraş'ta robotlu defile

SİM SIRMA KUMAŞ DEFİLESİ

Ticaret ve Sanayi Odası, Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesinin son gününde, Osmanlı saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı ürünlerin sunumu yapıldı.

MODELLERE ROBOTLAR DA EŞLİK ETTİ

Sim Sırma defilesinde Özge Ulusoy, Sema Şimşek, Açelya Kartal, Ola Zaremba, Jenya Krivenko gibi tescilli modeller podyumda sahne aldı. Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Türkiye'de ilk defa robotlar, defile sahnesinde yer aldı.

Program sonunda geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere açık arttırmayla satılan tabloyu iş adamı Hanifi Öksüz 50 bin TL karşılığında satın aldı.