Kahramanmaraş'ta bir evde 3 saat yılan arandı

Andırın’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet Oktay’a ait eve yılan girdi. Yılanı gören Oktay, ailesini evden çıkarıp itfaiyeden yardım istedi.

EKİPLER 3 SAAT BOYUNCA YILAN ARADI

Eve gelen İtfaiye ekipleri mutfağa girdiği iddia edilen yılanı aramaya başladı. Ekipler, yılanı bulmak için mutfaktaki bulaşık makinesi, elektrikli ocak gibi tüm elektronik eşyaların içini açtı ve mutfağı didik didik aradı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında itfaiye erleri yılan rastlayamadı.

"SALONDAN GELDİ VE MUTFAĞA GİRDİ"

Yılanın mutfağa girdiğini gözleri ile gördüğünü belirten Ahmet Oktay, "Salondan geldi ve mutfağa girdi, dolapların altına giderken yarı yerini gördüm, durumu itfaiyeye bildirdim. Ekipler yaklaşık 3 saat evde yılan aradılar, ama bir türlü bulamadık, ailemiz tedirgin. Bu yüzden yılan bulunana kadar komşularımızda yatacağız." diye konuştu.