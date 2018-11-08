Kahve makinesi aldı sahte ürün gönderdiler

Sipariş verdiği kahve makinesi yerine sahte bir ürün, temizleme solüsyonu yerine su gönderilen vatandaş gördükleri karşısında şaşkına döndü.

40 BİN KİŞİYE İNDİRİMLİ KAHVE

İstanbul Bahçelievler Yenibosna’da ikamet eden bir kişi özel bir firmanın ’40 yıl hatırımız olsun’ sloganıyla 40 bin kişiye indirimli kahve makinesi veren firmadan siparişte bulundu.

Kahve makinesiyle birlikte temizleme solüsyonu siparişini veren vatandaş kargonun gelmesini beklemeye başladı. Birkaç gün içinde paketi alan vatandaş, paketi açtığı zaman gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kahve makinesi bekleyen vatandaşa firma, sahte bir kahve makinesiyle birlikte bir şişe su gönderdi.

TÜKETİCİ HAKLARINA TAŞINACAK

Öte yandan mağdur tüketici, firmayı arayıp tekrar ürün sipariş etmek istediğini söylediğinde, yetkili kişi aynı isimle alışveriş yapamayacağını söyledi. Mağdur vatandaş, ürünün eline henüz ulaşmadığını ürünün görseldeki ürünün aynısı olup olmadığını sordu. Bunun üzerine satıcı ürünün aynı ürün olduğunu söyledi. Dolandırılan vatandaşın durumu tüketici haklarına taşıyacağı öğrenildi.