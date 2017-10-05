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Kaktüs yetiştirmenin faydaları

Ziraat Mühendisi Ulusoy, kaktüslerin radyasyona karşı bulundurulmasının iyi olduğunu söyledi.

05.10.2017 - 09:40
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Banu Ulusoy, günlük yaşamda sürekli kullanılan cep telefonu, saç kurutma makinesi, televizyon, bilgisayar ve internet hatları gibi elektronik aletlerin yaydığı enerjiler olduğunu hatırlattı.

"BİLGİSAYAR BAŞINDA ÇALIŞANLAR MİNİ BAHÇE OLUŞTURSUN"

Ziraat Mühendisi Ulusoy, bu aletlerin yoğun kullanıldığı ve fazla zaman geçirilen yerlerde bitkilerle küçük önlemler alınabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kaktüslerin dikenleri bir nevi topraklama oluşmasını sağlar. Havadaki elektriklenmeyi çeker ve köklerinin de toprakta olması bunu almasını sağlar. Kaktüsün boyut ve alanı da bunun için önemlidir. Görsel olarak da uyumlu bir bitkidir. Bilgisayar başında yoğun çalışanlar mini bahçeler oluşturabilir. Evlerin farklı alanlarına konulabilir. Aynı zamanda oksijende sağlar. Fazla su istememesi ve bakımının kolay olması sayesinde de herkesin rahatça bakabileceği bir bitkidir."

Kaktüs yetiştirmenin faydaları VİDEO

Kaktüs yetiştirmenin faydaları


Kaktüs yetiştirmenin faydaları

Kaktüs yetiştirmenin faydaları

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