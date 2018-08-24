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Kalaşnikov Tesla’ya rakip oluyor

Rus silah üreticisi Kalaşnikov, elektrikli 'supercar' teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 15:00..
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Kalaşnikov'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, teknolojinin temelinde, şirketin geliştirdiği birkaç orjinal sistemin yer aldığı kaydedildi.

Kalaşnikov Tesla’ya rakip oluyor

Açıklamada, "Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık" dendi.

SEYİR MESAFESİ 350 KM

Kalaşnikov Media sitesinde yer alan bilgiye göre, halihazırda CV-1 supercar fikri, Kombi IZh-21252 retro otomobil gövdesinde somutlaştırıldı. Otomobilin nominal gücü 220 kW, seyir mesafesi ise 350 km.

Yeni teknolojinin temel üstünlüklerinden birinin, 2000A (3000A planlanıyor) akımına ulaşma fırsatını sağlayan modüler akü yönetim sistemi olduğu belirtiliyor.

Kalaşnikov Tesla’ya rakip oluyor

TESLA İLE REKABET

90 kW/h kapasiteli pil, 50x50x100 santim boyutunda ve 50 kg ağırlığında olan ‘devrimci invertörü' besleyerek 1,2 mW'ye kadar güce ulaşma fırsatını sağladığı ifade ediliyor.

Kalaşnikov şirketi, aralarında sivil pazara yönelik UV-4'ün de bulunduğu birkaç elektrikli otomobil geliştirmişti. UV-4'ün gücü 50 kW'a, maksimum hızı ise 80 km/h'ye ulaşıyor.

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