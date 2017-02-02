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Kalaycılar grip hastalığına yakalanmıyor

Balıkesirli Kalaycı Elmas Kaplan, kalaylama işlemindeki nişandırın buharının gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyledi.

02.02.2017 - 09:26
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  2. Yaşam

Çırak yetişmemesinden dolayı, artık son temsilcilerini gördüğümüz, can çekişen meslekler arasında olan kalaycılık, Balıkesir’in bir çok ilçesinde artık yapılmıyor.

5 ilçeyi bünyesinde barındıran Edremit Körfezi’nin son kalaycısı Elmas Kaplan, kalaycılık mesleğinin belki de hiç bilinmeyen bir yönünü açıkladı.

Kalaycılar grip hastalığına yakalanmıyor

KALAYCILAR GRİP OLMUYOR

Baba mesleği olan kalaycılığı 40 yıldır aralıksız sürdüren Kaplan, çalıştığı süre içinde hiç grip hastalığına yakalanmadığını anlattı. Açıklamalarda bulunan emektar kalaycı Elmas Kaplan, kalaylamada kullandığı nişadırın oluşturduğu buharın gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Kaplan, “Ben bu işi 40 senedir yapıyorum. Fakat artık çırak yetişmiyor. Bu işi bilene zor gelmez. Kolay bir iştir. Çalışırken elimiz, yüzümüz siyah olduğu, bu işin pis olduğu için çıraklar gelmiyor. Kalay yaparken, önce kalayı kostiğe koyuyorum. Sonra kum ile sürtüyorum. Yamuk yerlerini düzelttikten sonra da ateşte kalay yapıyorum. Tencere, tepsi, sahan, tabak, çaydanlık, kazan gibi ürünleri kalaylıyorum en çok. Daha çok köylüler kalaylatmak için eşya getiriyor. Bir tencereyi 10 liraya kalaylıyoruz” dedi.

Kalaycılar grip hastalığına yakalanmıyor

Kalaycılar grip hastalığına yakalanmıyor

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