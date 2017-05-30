Kalbi görünen cam kurbağa keşfedildi

'Cam kurbağa' olarak bilinen türe mensup olduğu açıklanan kurbağaya 'Hyalinobatrachium yaku' adı verildi.

KOYU YEŞİL NOKTALARLA AYIRT EDİLİYOR

Bu alttür başının hemen arkasında bulunan koyu yeşil noktalarla diğer alttürlerinden ayırt ediliyor. Üremede de farklı özellikler gösteren ve boyu iki santimetreyi geçmeyen kurbağayı bilim adamları için asıl ilginç kılan ise saydamlığı.

KALBİ AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

İç organları görünen yarı saydam derili cam kurbağalardan farklı olarak, bu alttürün karın ve göğüs bölgesini saran deri tamamen saydam; bu nedenle kalbi açıkça görülüyor.

GÖRDÜKLERİNİN EN GÜZELİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ekvator'daki San Francisco de Quito Üniversitesi'nde türün tanıtımını yapan profesör Juan Guayasamin, New Scienctist'e konuşarak şimdiye kadar hep kurbağalarla çalıştığını ancak bu türün şimdiye kadar gördüklerinin en güzeli olduğunu söyledi. Henüz keşfedilen kurbağanın, neslinin şimdiden tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.