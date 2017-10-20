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Kaliforniya yangınının maliyeti

42 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının bir milyar dolar zarara neden olduğu bildirildi.

20.10.2017 - 19:21
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Eyalet Sigorta Temsilcisi Dave Jones, yangınlardan etkilenen bölgelerde 8 büyük sigorta şirketinin raporuna göre, afetin bir milyar dolarlık hasara neden olduğunu açıkladı. Rapora sigorta kapsamına girmeyen mülklerin dahil edilmediğine işaret edildi.

EN FAZLA MADDİ HASARA NEDEN OLAN YANGIN

Jones, maddi hasarın "büyük ihtimalle dramatik biçimde artacağını", afetin California tarihinin en fazla maddi hasara neden olan yangını olabileceğini söyledi.

Kaliforniya yangınının maliyeti

42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaliforniya eyaletindeki yangınlarda 42 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette hasar tespit çalışmaları devam ediyor, yanan ev sayısının ve maddi hasarın artması bekleniyor. Kaliforniya Valisi Jerry Brown, itfaiyeye arama kurtarma faaliyetlerine hız vermesini talimatını verdi.

Kaliforniya yangınının maliyeti

15 BİN KİŞİ EVİNE DÖNEMEDİ

Yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 15 bin kişinin evlerine dönemediği bildirildi. Kaliforniya Valiliğinin ayrıca yangının yaralarının sarılması için karavanlardan alınan park ücretinin geçici süreliğine kaldırılması, acil servislerde fahiş fiyat uygulamasına eyaletin getirdiği yasağın Nisan 2018'e kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Kaliforniya yangınının maliyeti

Kaliforniya yangınının maliyeti

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