Kalp krizine karşı çikolata hapı

Bilim insanları, kalp krizi, felç ve bunamaya karşı etkili çikolata hapı geliştirdi. Kraliyet Kimya Derneği tarafından geliştirilen hapın içerisinde kakaodaki antioksidan özelliğine sahip ‘flavanol’ maddesi yüksek miktarda bulunuyor. Hap, geçtiğimiz ay tıbbi gıda olarak AB tarafından onaylandı.

"KALORİ MİKTARI DA 2 BİN 429"

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Alf Lindberg, hapın kolestrol değerlerini düzenleyip kan dolaşımını rahatlattığını belirterek, şunları söyledi: “Bir hap içtiğiniz zaman 400 gram bitter çikolata yemiş kadar oluyorsunuz. İçerisindeki kalori miktarı da 2 bin 429.”

İNGİLTERE'DE SATIŞA ÇIKARILDI

The Sun'da yer alan habere göre; Nottingham Üniversitesi'nden Ian Macdonald ise; bitter çikolatanın kendisini tüketerek, aynı faydanın sağlanamayacağını ifade etti.

İlaç İngiltere'de satışa çıkarıldı.