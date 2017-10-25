taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,7380
EURO
4,3982
ALTIN
153,35
PETR
58,3800

Kamuda F klavye dönemi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, kamuda F klavyeye geçiş hakkında bilgi verdi.

25.10.2017 - 03:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Kamuda F klavye dönemi

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi'nin 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Erdem, buna göre F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Kamuda F klavye dönemi

YIL SONUNA KADAR HER YERDE F KLAVYE

Erdem, genelge gereği yıl sonuna kadar tüm kamu kurumlarında F klavyeye geçilmiş olacağını dile getirerek "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüzbinlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye'de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor." dedi.

Kamuda F klavye dönemi

"ÇOĞUNLUK HALA 3-4 PARMAK KULLANIYOR"

Gönlünün, herkesin kursa giderek 10 parmak F klavye kullanabilmesinden yana olduğu belirten Erdem, ancak şu anda bilgisayar kullananların çoğunluğunun bunu 3-4 parmağıyla yaptığını söyledi.

Kamuda F klavye dönemi

"BU TALİMAT GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Erdem, kamu kurumlarındaki ilgililere seslenirken şunları kaydetti:

"Başbakanın genelgesi var. Kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün yöneticilerin görevi mevzuatı hayata geçirmektir. Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi ve tedbir alınmaması mümkün değil. Şimdi Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alan herkes, ihaleye giren herkes F klavye olarak girmek mecburiyetinde. Başka şansı yok. Şu anda eğitimde F klavye müfredata girdi. Tabletler F klavye olarak dağıtılıyor. Eğitim ayağı halledilmiş oldu. Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu. Dayatmaları bırakmışlardı. Genellikle maliyeciler, gazeteciler, hukukçular mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğreniyorlar."

GAZETECİLERDEN F KLAVYE TEŞEKKÜRÜ

Erdem, özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine "Bizi bir dertten kurtardınız. F klayve dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz." diyerek teşekkür ettiğini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı
Kötü Tavşan adıyla giderek Rusya ve Ukrayna'da patlak veren virüs, Türkiye ve Almanya'ya yayılmaya başladı.
Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı
Kötü Tavşan adıyla giderek Rusya ve Ukrayna'da patlak veren virüs, Türkiye ve Almanya'ya yayılmaya başladı.
Google'dan Aşık Veysel'e özel doodle
Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel logo hazırladı.
Elon Musk: Steve Jobs ahmağın tekiydi
Elon Musk, Steve Jobs'la tanıştığını ve ahmağın teki olduğunu söyledi. Musk, Jobs ile tanışan başkalarının da böyle düşündüğünü söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

11
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

29
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

49
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

98
Muğla'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

Muğla'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

4
Düğünden sonra sahte gelin sahte takı kavgası

Düğünden sonra sahte gelin sahte takı kavgası

5
Emre Çolak'ın takımında teknik direktör değişti

Emre Çolak'ın takımında teknik direktör değişti

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM