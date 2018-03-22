Kamuya bu yıl 11 bin doktor alınacak

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti.

11 BİN DOKTOR ALINACAK

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti.

İLK ALIMLAR NİSANDA

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise eylül ya da ekimde gerçekleşeceğini açıkladı.