Kan tükürmek nedir

Kanlı tükürük veya kanlı balgam birbirinden farklı hastalıkların habercisidir. Kan tükürmek burun damarlarındaki kanama, boğazdaki küçük damarların çatlaması, diş eti kanaması veya farenjit gibi nedenlere bağlı olarak görülebilir.

CİDDİ BİR HASTALIK BELİRTİSİDİR

Ancak öksürük nöbetlerinin ardından balgamla birlikte şerit şeklinde kan parçaları geliyorsa ya da koyu kahverengi balgamla birlikte kan görülürse bu durum ciddi bir hastalığın belirtisidir.

Kanlı balgam akciğer kanseri, verem, bronşit veya zatürre gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

CİDDİYE ALIN

Hangi sebebe bağlı olursa olsun, hafif ya da şiddetli olduğuna bakılmaksızın kan tükürmek, ciddi rahatsızlıkların sonucu olabileceğinden, kişi bu durumla karşılaştığında mutlaka doktora başvurmalıdır.

Zamanında doktora başvurulmaması, kişide daha ciddi problemlerin yaşanmasına, hatta can kaybına neden olabileceğinden teşhisin erken konulması önem kazanmaktadır.