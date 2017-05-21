Kanada Başbakanı mezuniyet fotoğrafına sızdı

Kanada'nın Vancouver kentinde mezuniyet fotoğrafı çektiren lise öğrencileri, koşuya çıkmış olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla karşılaşma sürprizini yaşadı.
Başbakanın resmi fotoğrafçısı Adam Scotti, Trudeau'nun öğrencilerin arasında koşarak geçtiği fotoğrafı Twitter'dan 'Vancouver'da balo sezonu' yazarak paylaştı.
Kanada medyasına konuşan öğrenciler, Trudeau'yu gördüklerinde şaşırdıklarını ve kendisine seslenerek yanlarına çağırdıklarını ifade etti.
DAHA ÖNCEDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN BİR AİLEYLE KARŞILAŞMIŞTI
Trudeau, Geçen yılın ağustos ayında Quebec'in Gatineau Park'ında doğa yürüyüşü yapan bir ailenin karşısına çıkmıştı. Trudeau, ailenin 13 yaşındaki üyesi Alexander Godby ile fotoğraf çektirmişti.