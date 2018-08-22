Kanada Başbakanı Trudeau'dan bayram mesajı

Adeta bir sosyal medya fenomeni olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından Kurban Bayramı tebrik mesajı yayınladı.

"İyi bayramlar. Sophia ve ben, Kanada ve dünyanın her noktasında Kurban Bayramı'nı idrak eden Müslümanlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz" mesajı ile birlikte bir de video yayınladı.

"ESSELAMUALEYKÜM"

Mesajına "Esselamü Aleyküm, Herkese Merhaba" diyerek başlayan Kanada Başbakanı Trudeau, bugün Kanada ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı ile Hacıları tebri eden Trudeau videolu mesajında Kurban Bayramı'nın fedakârlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için fırsatlar zamanı olduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı kutlaması - VİDEO

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!”

TRUDEAU SAMİMİYETİ

Kanada Başbakanı'nın sosyal medya fenomenine benzetilmesindeki sebep, kendisinin her konuda "duyar" sahibi olması ve her konuya tepki göstermesi oluyor. Fakat ortada özellikle Müslümanlar karşısında büyük bir çelişkili mesele bulunuyor.

Kanada mülteci akını zamanında ülkesine aldığı ve sayısı binleri bile bulmayan mülteciler ile övünürken, aldıkları mültecilerin zengin, eğitimli ve seçmece olmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Gelinen noktada yardımdan çok mültecileri kullanmaya götüren bu uygulamanın sahibi olan Trudeau'nun da samimiyetinin ne kadar gerçekçi olduğu uzun süredir sorgulanan bir konu.