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Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 10:34..
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Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Türkiye'de siyasilerin araç konvoyları her zaman eleştirilir. Güvenlik nedeniyle kapatılan yollar, konvoydaki araçlar ve güvenlik önlemleri hep muhalefetin dilindedir. Hatta muhalefet yer yer Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerden örnekler gösterir.

Bu örneklerden biri de Kanada'dır. Kanada'da Başbakan'ın göreve bisikletiyle gidip geldiği dahi söylenip propagandaya alet ediliyorsa da aslında bu algı da kara propagandadan başka bir şey olmadığı açıkça görülebiliyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun dev konvoyu - VİDEO

30 ARAÇLIK DEV KONVOY

Kanada Başbaklanı Justin Trudeau'nun geçişi sırasında kaydedilen bir görüntüde bisilet meselelesinin ne kadar da algı ürünü olduğu gözler önüne seriliyor. Trudeau'nun bir ziyareti sırasında 30 güvenlik, polis ve eskort araçlarından oluşan konvoyunun trafiğe kapatılmış ve sivil araçların durdurulduğu bir yoldan geçiş yaptığı görülüyor.

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