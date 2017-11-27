Kanada eski savunma bakanı uzaylı itirafında bulundu

Geçmişte de uzaylılar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hellyer, İngiliz basınında yer alan haberlere göre; o dönemki hükümetlerin uzaylıların temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcadığını söyledi.

"BİZİ UYARDILAR AMA BİZ TEHLİKE DİYE VURDUK"

Hellyer, “Dört tür uzaylı Dünya'ya geldi fakat onları vurduk. Uzaylıların temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcandı. Yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçiler geldi ve Dünya’nın gidişatı konusunda bizi uyardı ve bize yardım teklif etti. Biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik” dedi.

"KUMANDANIMIZ ENDİŞELENMİŞTİ"

Uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellyer, “1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Hellyer, uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken, “Bunlar Andromeda’dan ve Satürn’ün Ay’ından geliyorlar” dedi.