Kanada FETÖ'cülerin önünü açtı

Hızlandırılmış mülteci kabul sürecinde yeni kararlar alan Kanada hükümeti, Türkiye'yi de uygulamaya dahil ettiğini açıkladı. Toplam 8 ülke aynı statüde bulunacak ve mülteci koruma programına yer verilecek.





YENİ YILLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak hızlandırılmış mülteci kabul sürecinde Türkiye ile birlikte 8 ülke aynı statüde bulunacak. Bu süreçten yararlanacak ülkeler; Afganistan, Burundi, Mısır, Eritre, Irak, Suriye, Türkiye ve Yemen olarak açıklandı.



IRB'nin resmi internet sitesinden bugün yapılan ve yayınlanmaya başlayan açıklamada hızlandırılmış mülteci koruma programına yer verilerek, "Belirli ülkelerdeki vatandaşların sözleşme mülteci ya da duruşma yapılmaksızın korunmaya muhtaç bir kişi olarak belirlenebilecekleri talep sahipleri tarafından Kanada'da yapılan talepler için bir süreç oluşturmaktadır. Hızlandırılmış süreç, Mülteci Koruma Programı'nın (RPD) mülteci hak taleplerini adil ve verimli bir şekilde çözmek için kullandığı bir yöntemdir" denildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau



GÜVENLİK TARAMASINA TABİ TUTULACAKLAR

Açıklamada, "Güvenlik önlemleri, hızlandırılmış işlem için çok önemli. Kanada'daki tüm mülteci talep sahipleri, bu süreç kapsamında değerlendirilenler de dahil olmak üzere, güvenlik taramasına tabi tutulmalıdır. Güvenlik taraması Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi ile ortak yürütülür. RPD'de güvenlik taraması onayı alındı ve Bakanın bir temsilcisi müdahale etmeyecek olsa da, belirlenen ülkelerden gelen tüm talepler, hızlandırılmış işleme için uygun olmayacak. Dosyayı inceledikten sonra, üye dosyadaki kanıtlara dayanarak olumlu bir karar vermenin uygun olmadığını tespit ederse, hak talebi duruşmada devam edecektir" ifadelerine yer verildi.