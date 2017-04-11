Kanada'da adama geyik çarptı

Kanada'nın smithers eyaletinde araçtan inen genç bir adama geyik çarptı. 25 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı. Sol tarafından gelen geyiğin çarpması sonucu adam yere yığıldı. Çarpan geyik bölgeden uzaklaştı. Adamın durumun iyi olduğu öğrenildi.
Geyiğin adama çarpmasının ardından bu görüntüler ortaya çıktı.
Kanada'da adama çarpan geyik İZLE
KÖPEK ADAMA ÇARPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Ankara Ulus'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Karşıdan karşıya geçen Mesut Ceylan'a köpek çarpmıştı. Ceylan, çarpma sonucunda ağır yaralanmıştı.