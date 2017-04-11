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Kanada'da adama geyik çarptı

Kanada'da araçtan inen 25 yaşındaki adama geyik çaptı. Adamın durumun iyi olduğu öğrenildi.

11.04.2017 - 10:18
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Kanada'nın smithers eyaletinde araçtan inen genç bir adama geyik çarptı. 25 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı. Sol tarafından gelen geyiğin çarpması sonucu adam yere yığıldı. Çarpan geyik bölgeden uzaklaştı. Adamın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Geyiğin adama çarpmasının ardından bu görüntüler ortaya çıktı.

Kanada'da adama çarpan geyik İZLE

 

Kanada'da adama geyik çarptı

KÖPEK ADAMA ÇARPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde  Ankara Ulus'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Karşıdan karşıya geçen Mesut Ceylan'a köpek çarpmıştı. Ceylan, çarpma sonucunda ağır yaralanmıştı.

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