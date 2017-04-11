Kanada'da adama geyik çarptı

Kısırlık tedavisi gören babaların erkek çocuklarının sperm kalitesi, normal yollarla doğan erkek çocuklarına kıyasla daha düşük oluyor.

İkinci kez anne olan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum hediyesi olarak aldığı cip ile Etiler'de görüntülendi.

Yatırım yapmayı düşünüyor ya da evinizi değiştirmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken noktaları atlamamalısınız.

1 Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin elindeki verileri açıklayan Uğur Dündar, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

2 Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

3 Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü Adana'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

4 Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş İzmir’de 2 Şubat 2016’da polise giden “Yeğen” kod adlı gizli tanık FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

5 Fransa'da polis şiddeti bu kez gardiyanlara Fransa'da polisle, daha iyi yaşam koşulları ve güvenlikleri için mücadele eden gardiyanlar karşı karşıya geldi.

6 Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası AP haber ajansı, Rusya'nın, Esed rejiminin İdlib 'deki kimyasal saldırısından önce bilgi sahibi olduğunu iddia etti.