taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Kanada'da buz fırtınası acil durum ilan ettirdi

New Brunswick eyaletindeki buz fırtınası yüzünden 130 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

28.01.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Dünya

kanada

New Brunswick Eyalet Başbakanı Brian Gallant, Caraquet kentinde düzenlediği basın toplantısında, şiddetli buz fırtınası yüzünden enerji nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

130 BİNİ AŞKIN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Gallant, 130 bini aşkın evin elektriksiz kaldığını belirtti. Jeneratörle ısıtılan bir evde zehirlenen aynı aileden 4 kişiden ikisinin öldüğünü, ikisinin hastaneye kaldırıldığını dile getiren Gallant, eyalet sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Eyalet elektrik idaresi de 300 görevlinin elektrik iletim hatlarını onarmaya çalıştığını duyurdu.

39 ISINMA MERKEZİ AÇILDI

New Brunswick Eyalet Hükümeti tarafından elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan ısınma sorununa çözüm için eyalet genelinde 39 noktaya ısınma ve acil durum merkezi açıldı. Halka yapılan duyurularda, elektriği olmayanların bu merkezlere gitmeleri isteniyor. Isınma merkezlerine sığınanlara ise Kanada Kızılhaç Örgütü tarafından yatacak yer, battaniye, giyecek ve yiyecek veriliyor.

ACİL DURUM İLAN EDEREK YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU

New Brunswick'in kuzeydoğusundaki Tracadie, Shippagan ve Lameque kentlerinin belediye başkanları "acil durum" ilan ederek yardım talebinde bulundu. Her üç kentte de buz fırtınası nedeniyle elektriklerin kesildiği bildirilen acil durum çağrısında, en yakın yerleşim birimlerinden yardım istendi.

SICAKLIK -10 DERECE

New Brunswick'i diğer eyaletlere bağlayan karayollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı, bazı bölgelerin ise ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Şiddetli kış koşulları yüzünden eyaletteki okullarda eğitim öğretime ara verildi. Uçak seferleri ise güçlükle yapılabiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu New Brunswick'te saatte 30 ila 50 kilometre hızla esen buz fırtınasının, eyalet genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

112
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

442
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

330
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

149
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

297
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

45
Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM