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Kanada'da camiye çirkin saldırı

Kanada’nın Quebec City kentinde 6 kişinin öldürüldüğü camiye, tahrif edilmiş Kur'an-ı Kerim ve hakaret içeren bir not bırakıldı.

20.07.2017 - 01:57
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Kanada'da camiye çirkin saldırı

Quebec City Polis Sözcüsü David Poitras, ocak ayında 6 kişinin ibadet ederken öldürüldüğü camiye yollanan pakette, tahrif edilmiş bir Kur'an-ı Kerim ile çirkin şekilde yazılmış bir not bulunduğunu açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ VE İĞRENÇ BİR OLAY"

Poitras, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların arandığını söyledi.
Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, yaptığı açıklamada, olayı "kabul edilemez ve iğrenç" olarak nitelendirerek, "Bu eylemleri kınamalıyız. Tüm dünyada toplulukların bir arada yaşadıklarını görüyoruz. Bu paket saldırgan bir belge." dedi.

Camiye gönderilen paket, ülke gündeminde uzun süredir konuşulan Müslümanlara ait mezar yeri tartışmalarına da başka bir boyut getirmiş oldu.

"REFERANDUMU ETKİLEMESİN DİYE SUSTUK"

Daha önce de defalarca muhtelif saldırılara maruz kalan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi Başkanı Muhammed Labidi ise "Paket, Saint-Apollinaire kentinde geçen pazar günü mezar alanı olarak talep ettiğimiz arazi için yapılan referandumdan 2 gün önce geldi. Biz, yönetim olarak sonuçları hiçbir şekilde etkilemesin diye referandum bitinceye kadar bekleme kararı aldık. Bu paketin gelişi bir şok, referandum sonuçları ise ayrı bir şoktu." yorumunda bulundu.

Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi'ne gönderilen paketle ilgili polisin başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

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