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Kanada'da referandum kutlaması

Referandumda, "evet" çıkmasının ardından Kanada’da yaşayan Türkler konvoyla şehir turu attı.

17.04.2017 - 05:38
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Kanada'da referandum kutlaması

AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezince (SKM) Anadolu İslam Kültür Merkezi’nde, sabah saatlerinde toplanan vatandaşlar referandum sonuçlarının açıklanmasını izledi.

AK Parti Kanada SKM Başkanı Turan Karatekin, sandıkların tamamının açılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Biz Allah’ın izni ile kazandık. Yüzde 51 olur, 50,5 olur farketmez. Sakın ola birbirimizi kıracak şeyler söylemeyelim." diye konuştu.

Yemek ikramının ardından Türkler, ellerinde bayraklarla Toronto'da tur attı.

Kanada'da referandum kutlaması

ÜLKÜCÜLER DE KUTLAMAYA KATILDI

Organizasyona MHP Kanada SKM Başkanı Cengiz Yılmaz, Yardımcısı Nihat Karahan ve bazı ülkücüler de katıldı. Partilerinin bayrağını açan MHP'liler bozkurt işareti yaptılar.

Şehir turunun ardından bir alışveriş merkezinin otoparkında toplanan Türkler, burada horon tepip, halay çekti.

Kanada'da referandum kutlaması

Kanada'da referandum kutlaması

Kanada'da referandum kutlaması

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