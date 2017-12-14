Kangalın kuzuya şefkati

Ereğli ilçesi ile Karapınar ilçesi arasında bulunan bir arazide çobanlık yapan Hakan Karabacak, koyunlarını araziden alıp ahıra götürdükten sonra kangal cinsi çoban köpeğinin ortalarda olmadığını fark etti.

KANGAL KUZUYA SAHİP ÇIKTI

Geri dönerek arazide arama yapan Hakan Karabacak, köpeğini bir kuzuyu sarmış vaziyette yatarken buldu. Bu anı cep telefonuyla fotoğraflayıp ölümsüzleştiren çoban, sürüsündeki bir koyunun arazide doğurduğunu ve köpeğinin de kuzuya zarar gelmesin diye bölgeyi terk etmeyerek onunla birlikte kalıp kuzuyu korumaya çalıştığını söyledi.