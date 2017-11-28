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Kanye West'e Türkiye'den dava

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, moda koleksiyonunun bir kısmını Türkiye'de üretti ancak İstanbul'daki aracıya ödemesi gereken parayı ödemedi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 13:08..
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Kim Kardashian'ın eşi, ünlü rapçi Kanye West'e Türkiye'den dava açıldı.

West'e, moda markaları için Türkiye'de fason üretim yapmak üzere atölye bulması için aracı olarak anlaştığı Türk iş kadını Derya Gülseven'in aracılık ücretini ödememesi üzerine, Gülseven tarafından ABD’de 228 bin dolar (890 bin TL) alacak ve ayrıca tazminat davası açıldı.

Kanye West'e Türkiye'den dava
Kanye West ve Kim Kardashian

İKİ ÜRETİM YAPILDI

West ve Kardashian'ın markasının ürünleri, Gülseven'in aracılık ettiği Türkiye'deki atölyelerde, biri 1 milyon 250 bin dolar, diğeri 2 milyon 400 bin dolar olmak üzere iki siparişle üretildi.

ÜRÜNLER MAĞAZALARDA

Ürünler Yeezy markasıyla ABD'deki giyim mağazalarında yerlerini almasına karşın Gülseven’e ödenmesi gereken komisyon ücreti ödenmedi. Bunun üzerine Gülseven, Kanye West’e ABD’de 228 bin dolar (890 bin TL) alacak ve ayrıca tazminat davası açtı.

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