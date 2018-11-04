Kapadokya sezonu açtı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya bölgesinde turistler balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.
KUŞ BAKIŞI İZLEME İMKANI
Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izleme imkanı buluyor.
SEMALARDA GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR
Nevşehir'in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla yükselen sıcak hava balonları bölge semalarında güzel görüntü oluşturuyor.