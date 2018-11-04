taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Kapadokya sezonu açtı

Yerli ve yabancı turistler Kapadokya'ya yoğun ilgi gösteriyor.

AA | 04.11.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Gündem

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya bölgesinde turistler balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kapadokya sezonu açtı

KUŞ BAKIŞI İZLEME İMKANI

Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izleme imkanı buluyor.

Kapadokya sezonu açtı

SEMALARDA GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR

Nevşehir'in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla yükselen sıcak hava balonları bölge semalarında güzel görüntü oluşturuyor.

Kapadokya sezonu açtı

Kapadokya sezonu açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

137
Defne Samyeli'den güvenlik talebi

Defne Samyeli'den güvenlik talebi

55
İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

80
Fenerbahçe teknik adam mesaisi

Fenerbahçe teknik adam mesaisi

51
Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

25
İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

94
Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM