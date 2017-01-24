taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Kapadokya'ya ziyaretçi akını

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2016 yılında 1,5 milyona yakın ziyaretçi gezdi.

24.01.2017 - 09:59
  1. Haberler
  2. Ekonomi

kapadokya

AA muhabirinin Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeye gelen ziyaretçilerin 346 bin 321'i müzeleri ücretli gezdi, 1 milyon 147 bin 172 kişi ise okul ve araştırma gezileri için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı kolaylıklar kapsamında ücret ödemeden görme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, yıl boyu 510 bin 115 turisti ağırladı.

Bölgedeki önemli turistik alanlardan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 334 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 285 bin 885 kişi ziyaret etti.

EN ÇOK MAYIS AYINDA GİTTİLER

Turistler, doğal güzellikleriyle konuklarına adeta görsel şölen sunan Kapadokya'yı en çok mayıs ayında ziyaret etmeyi tercih etti. Mayısta 226 bin 348 ziyaretçi alan bölge, en sakin ayını 45 bin 960 turistle ocakta geçirdi.

Tarih boyunca çeşitli uygarlıkları barındıran, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla masalsı bir görünüm sergileyen Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlere yapılan 437 bin 198 ziyaret de müzekart ile gerçekleştirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

37
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

85
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

271
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

55
Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

8
Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

Ereğli'de uçurumdan düşen nişanlı çift hayatını kaybetti

6
Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM