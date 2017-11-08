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Başbakan: Tutuklamalarla ilgili güvence vermedik

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1 AB: Türkiye'ye 3 milyar avro aktaracağız Türkiye'deki sığınmacılar için fon desteği sözünü tutmayan AB 'Sözümüzü tutacağız' dedi.

2 Kamkat nedir Kamkat turunçgiller familyasından olan görünüş itibariyle limon, mandalinayı andıran küçük yapılı bir meyvedir.

3 Dubai’nin Rus yapımı uçan taksileri beş kişilik olacak Dünyada ilk kez "uçan taksiler'in çalıştığı kent olmayı hedefleyen Dubai'de, trafiğe çıkacak uçan taksiler be kişilik olacak.

4 Kapalıçarşı'da altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 160,00 liradan tamamladı.

5 Yeni Delhi'de hava kirliliği zincirleme kazaya neden oldu Hindistan'da kirli hava sise neden oldu, 13 araç zincirleme kaza yaptı. 13 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

6 Passiflora nedir Passiflora, uykusuzluk, adet görme ve menopoz dönemindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlik gibi şikayetlere birebirdir.