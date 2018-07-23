Kapalıçarşı'da Nusret tabelası indirildi

Etiler'den yola çıkan ve Miami, New York, Dubai, Abu Dabi, Doha gibi dünyanın önemli şehirlerinde şube açarak, Türkiye'nin adını yeme-içme sektöründe üst sıralara taşıyan Nusret Gökçe'nin Kapalıçarşı'daki şubesi şimdilerde başka bir olayla gündemde.

TABELA İNDİRİLDİ

Son şubesini Kapalıçarşı'da Sandal Bedesteni'ne açan Nusr-et'in Bedesten'in kapısına astığı tabela ise tarihi dokuya zarar verdiği için kaldırıldı.

TEK SORUN NUSR-ET Mİ?

Kapalıçarşı dünyanın en eski AVM'si olması nedeniyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak burada bulunan dükkanların işletmecileri tarihi dokuyu hiçe sayarak her türlü zararı veriyor.

Kuyumcular, kebapçılar ve birçok farklı işletme kendi işlerini daha iyi yapabilmek adına ortaya çirkin görüntülerin çıkmasını sağlıyor.



Kapalıçarşı'daki kablo kirliliğinden sadece bir kesit



Kapalıçarşı'daki bir kebapçının tarihi dokuyla uyumlu(!) havalandırma sistemi

NUSR-ET TÜRKİYE'NİN REKLAM YÜZLERİNDEN

Restoranlarında ağırladığı dünyaca ünlü isimlerle her fırsatta Türkiye'nin reklamını yapan Nusret Gökçe'nin bu durumla karşı karşıya kalması; sahip olduğumuz nadir uluslararası markalara gereken önemi vermediğimizin bir göstergesi.

Nusr-et Kapalıçarşı Şubesi VİDEO

Kapalıçarşı Sandal Bedesteni'ndeki şubesiyle herkese örnek olan bir restorasyon yapan, restoranın içine koyduğu eserlerle turizm elçiliği yapan Gökçe'nin tabelası elbette tarihi dokuya zarar veriyorsa kaldırılmalı. Ancak, yüzlerce çirkinlik abidesinin olduğu Kapalıçarşı'da yetkililer hiçbir yere müdahale etmezken, Nusr-et'in tabelasını indirmek Türk turizmine ne kadar katkı sağlar?

NUSR-ET SANDAL BEDESTENİ ŞUBESİ



