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Kapıkule'de 14 kilometrelik tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacak olan tırlar, uzun kuyruklar meydana getirdi.

29.07.2017 - 15:38
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 14 kilometrelik tır kuyruğu

14 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 14 kilometreyi buldu.

Kapıkule'de 14 kilometrelik tır kuyruğu

"HAFTASONLARI BÖYLE"

Tır şoförü Selim Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belçika'ya kablo götürdüğünü söyledi.

Tır kuyruklarının her zaman olduğu gibi devam ettiğini belirten Kasap, "Mazot sırası kuyruğu uzatmış olabilir. Bulgar ya da Türk tarafı çalışmıyor olabilir. 20 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Hafta sonları hep böyle kuyruk sıkıntısı çekiyoruz. Kuyruktasın, tuvalet yok, yemek yiyemiyorsun yani rezillik. Kaçaklarla ayrı problem yaşıyorsun. Uykuya daldığımızda adam brandayı kesip dorseye giriyor." diye konuştu.

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