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Kar geri döndü

İstanbul başta olmak üzere Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

25.01.2017 - 15:28
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Kar geri döndü

kar

Kar Trakya'dan yurda giriş yaptı. Sulu da olsa Çatalca'da kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul genelinde ise gece yarısından itibaren etkili olacak.

KRİZ MASASI KURULDU

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 biriminin görevlilerinden oluşan ekip, AKOM'da kriz masası oluşturdu. Kar yağışının başlamasıyla, belediyenin 7 bin personeli, bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapacak. Yol Bakım Daire Başkanlığı Kışla Mücadele Ekipleri, saat 15.00'ten itibaren güzergahlarında konuşlanacak, çalışmalar AKOM'dan yönetilecek.

AKOM'a göre İstanbul'da bugünün hava durumu raporu şöyle;

Kar geri döndü

İSTANBUL'UN 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE;

Kar geri döndü

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

PERŞEMBE

Kar geri döndü

CUMA

Kar geri döndü

CUMARTESİ

Kar geri döndü

PAZAR

Kar geri döndü

PAZARTESİ

Kar geri döndü

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