Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.

ANKARA VE İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK

Bugün Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, cuma günü için ise bazı illerde yoğun kar yağışına karşı uyardı.

İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ OLMAYACAK

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı bu kez çok kuvvetli olmayacak.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (27.01.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ