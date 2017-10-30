Savaş teknikleri yıllar içinde teknolojinin gelişimiyle oldukça farklı noktalara geldi. Yüksek maliyete yapılan bir savaş uçağı artık günümüzde yerini İHA/SİHA'lara devretti. İnsansız hava araçları vuruş güğcü bakımından büyük imkan sağlasa da casusluk faaliyetleri için yetersiz kaldığı noktalar oluyor. Burda da devreye yeni nesil mikro drone'ler askeri hayata kazandırılıyor.

Kara gücünde mikro drone devrimi VİDEO

ABD'DE MİKRO DRONE DEVRİMİ

ABD donanması, yakın tarihte, çok ufak boyutlara sahip bir drone’a bazı önemli özellikler ekleyerek, askeri amaçlı kullanılacak mikro boyutta bir drone geliştirdi.

Standart insansız hava aracına sahip özellikleri taşıyan, oldukça küçük boyutlardaki drone’un üzerinde 3 adet termal kamera bulunuyor. Cihazın asıl kullanım amacı, tahmin edileceği üzere casus uçuş yapmak.

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ABD'de Afganistan Savaşı'ndan bu yana kullanılan bu küçük çaplı silahın duyurusu sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile yapıldı. Videoda operasyon için helikopter ile sahaya indirilen askerlerin cebinden çıkan helikopter biçimindeki bu drone, havaya salınarak bölge keşfi için kullanılıyor, hem de yapılan bir yazılım ile sahadan hem kontrolü hem de gözlemi yapılabiliyor.

TÜRKİYE'NİN İHA/SİHA ATILIMI

Son zamanlarda Baykar şirketinin önderliğinde gelişen ve milli teknoloji, milli güç projeleri kapsamında yapılan İHA/SİHA'lar Türkiye'nin hava askeri olarak gücünü yüksek miktarda arttırdı. Terör operasyonları ile koordineli olarak kullanılan bu teknoloji PKK başta olmak üzere tüm illegal yapılara ders tokat gibi bir cevap verdi.

İHA/SİHA'nın daha seri ve kullanışlı modellerinden olan yeni neslin Mikro drone'un da Türk savunma sanayisine kazandırılması durumu da Askeri Kuvvetler bünyesinde bulunan Kara Kuvvetleri Birliklerine de büyük imkanlar ve avantajlar sağlayacağı düşünülüyor.