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Kara Sevda'nın veda partisi

4 bölüm sonra ekrana veda edecek “Kara Sevda” dizisinin ekibi, önceki akşam final kutlaması yaptı.

25.05.2017 - 07:07
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Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolü paylaştığı “Kara Sevda” dizisinin oyuncuları ile set ekibi, önceki akşam Karaköy’deki bir mekanda bir araya geldi.

"VEDA PARTİSİ YAPTIK"

Çıkışta soruları yanıtlayan Neslihan Atagül, “Veda partisi yaptık. 74 bölüm boyunca gece gündüz birlikte çalıştık, ekipten ayrılmak zor olacak” dedi.

"4 BÖLÜM SONRA FİNAL"

Burak Özçivit de “Yorucu bir sezon oldu ama çok keyifliydi. 4 bölüm sonra final yapacağız” diye konuştu. Özçivit’e “Kardeşim Benim”de birlikte rol aldığı Murat Boz ve Aslı Enver’in ayrılığı soruldu. Oyuncu, Enver’in ikinci filmde rol almayacağı haberleri için konuşmak istemedi: “O konuyla ilgili sorulara cevap vermem.”

"UZUN BİR TATİLE ÇIKACAĞIM"

Kaan Urgancıoğlu ise “Çok güzel bir 2 sene geçirdik. Yakında uzun bir tatile çıkacağım” dedi.

Kara Sevda'nın veda partisi

Kara Sevda'nın veda partisi

Kara Sevda'nın veda partisi

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