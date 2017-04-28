Karadağ Meclisi NATO üyeliğini onayladı

Ceylanpınar sınırında 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11 terörist öldürüldü.

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Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kendisini çok iyi bir AK Partili olarak gördüğünü söyleyen Bülent Arınç, parti kurma gibi bir çabası olmadığını sözlerine ekledi.