Karadağ Meclisi NATO üyeliğini onayladı

Muhalefet kanadından Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile iktidardaki Batı yanlısı Demokratik Sosyalist Parti (DPS) milletvekillerinin katıldığı oylamada, 46 milletvekilinin tamamı protokolün onaylanması lehine oy kullandı.
KARADAĞ NATO ÜYESİ OLDU
Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, burada yaptığı konuşmada, geçen yılki seçimde halkın özgür iradesiyle seçilen milletvekillerinin böylesine önemli bir kararı alma ayrıcalığına sahip olduklarını ifade etti.
OTURUMA CUMHURBAŞKANI DA KATILDI
Markovic, "Yüzyıllarca Karadağ'ın özgürlüğünün, şerefinin ve değerlerinin sembolü olan Cetinje şehrinde, Karadağ Meclisi'ne NATO üyelik protokol metnini sunmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
NATO KARŞITI PROTESTO DÜZENLENDİ
NATO üyeliğine ilişkin protokolün oylamasını devam ederken, muhalefetteki Demokratik Cephe'nin (DF) de desteklediği NATO karşıtı bir grup dışarıda protesto düzenledi.