Karadağ'dan Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın FOX NEWS'e verdiği röportaj'da "Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke. Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir. Tebrikler. Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız" ifadeleri Karadağ tarafından tepki görmüştü. Karadağ hükumeti, Trump'ın sözlerine verdiği yazılı açıklamada "Karadağ tarihi, gelenekleri ve uyguladığı barışçıl siyasetiyle gurur duyan bir ülke. Bunlar sayesinde bölgede istikrarı sağlamış ve eski Yugoslavya'nın dağılmasındaki savaşta yer almamıştır" ifadelerini kullandı.

"KARADAĞ AFGANİSTAN'DA ABD ASKERLERİ İLE BERABER MÜCADELE EDİYOR"

Karadağ, ABD ilişkilerinin iyi olduğunu, buna örnek olarak Karadağ'nın Afganistan'da Amerikan askerleriyle beraber mücadele verdiğini belirten hükumet yetkilileri "Bu bağlamda, Karadağ, Afganistan'da Amerikan askerleriyle beraber mücadele veriyor" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN DEMOKRASİYE ÖZGÜRLÜĞE NASIL ÖNEM VERİLDİĞİ"

Önemli olan küçük veya büyük ülke olmadığını asıl önemli olanın demokrasiye, özgürlüğe ne kadar değer verildiği yazan açıklamada "Ne kadar küçük veya büyük bir ülke olduğunuz önemli değil. Önemli olan özgürlük, dayanışma ve demokrasi olgularına ne kadar değer verdiğiniz. Bu bağlamda, Karadağ ve ABD'nin dostluğu güçlü ve kalıcıdır" denildi.

Geçtiğimiz sene NATO Zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump yürüdüğü sırada Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i itmişti