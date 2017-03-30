Karadeniz'de hamsi sezonu kapandı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kıyı balıkçılığının dışında balıkçılık faaliyetinin kalmadığını söyledi.

"HAMSİ SEZONU TAMAMEN KAPANDI DİYEBİLİRİZ"

Özellikle hamsi avının tamamen bittiğini aktaran Karakaş, "Hamsi çok az çıkıyor. Hamsi sezonu tamamen kapandı diyebiliriz. Eylül ayına kadar hamsi avlanması serbest ancak hamsi yok. Diğer balık türleri az da olsa yakalanıyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken artık balıkçılarımız hamsi ağlarını onararak önümüzdeki sezona hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 99'U BUZHANE HAMSİSİ"

Tezgahlarda artık görülen hamsinin çoğunun buzhane balığı olduğunu dile getiren Karakaş, şöyle devam etti: "Hamsi şu anda bölgemizde tamamen bitmiş durumda. Tezgahlarda satılan hamsinin yüzde 99'u buzhane hamsisi, kıyı balıkçılarının tutmuş olduğu hamsi oluyor. O da 20 liradan satışa sunuluyor. Geneli donmuş hamsi oluyor. Ekim ayına kadar tezgahlarda taze hamsi yerine buzhane hamsi göreceğiz. Fiyatları da buzhane hamsi 15 liradan taze hamsi 20-23 liradan satılıyor. 4 tezgah varsa bunun bir tanesinde taze hamsi olabiliyor."