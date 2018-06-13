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Karadeniz'de torpido atışıyla gemi batırıldı

TCG Yıldıray denizaltısının Karadeniz'de eğitim çalışmaları kapsamında bir gemi başarılı bir şekilde imha edildi.

AA | 13.06.2018 - 16:43..
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TCG Yıldıray denizaltısı, eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kaldırılan bir gemiyi torpido atışıyla batırdı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TCG Yıldıray denizaltısının eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kalkmış bir geminin torpido atışıyla batırıldığı belirtildi.

Karadeniz'de torpido atışıyla gemi batırıldı VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Açıklamada, Karadeniz'de yapılan eğitim atışına ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, TCG Yıldıray denizaltısının satıhtan suyun altına girişi, torpidonun denizaltıdan çıkışı, hedef geminin vurulması ve batışı yer aldı.

Karadeniz'de torpido atışıyla gemi batırıldı

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