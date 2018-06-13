TCG Yıldıray denizaltısı, eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kaldırılan bir gemiyi torpido atışıyla batırdı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TCG Yıldıray denizaltısının eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kalkmış bir geminin torpido atışıyla batırıldığı belirtildi.

Karadeniz'de torpido atışıyla gemi batırıldı VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Açıklamada, Karadeniz'de yapılan eğitim atışına ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, TCG Yıldıray denizaltısının satıhtan suyun altına girişi, torpidonun denizaltıdan çıkışı, hedef geminin vurulması ve batışı yer aldı.