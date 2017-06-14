Karadeniz'in uzaydan görünümü

Bugün Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde günün fotoğrafı bölümünde Karadeniz'de "Turguaz Dönenceler" başlığıyla bir fotoğraf yayınlandı.

29 Mayıs tarihinde uzaydan çekilen fotoğrafta Karadeniz'in bütünündeki Turkuaz renk açıkça görünüyor. Fotoğraftaki bir başka çarpıcı görüntüyse Marmara Denizi ve Akdeniz'deki normal deniz rengi.

SON YILLARIN EN PARLAĞI

NASA'nın Aqua uydusunun çektiği fotoğrafla birlikte bir de makale yayınlandı. Karadeniz'de Fitoplankton patlamasının yaşandığının anlatıldığı makalede ortaya çıkan görüntünün bu Fitoplanktonların oluşturduğu bloglar olduğundan söz edildi.

Makalede Okyanus Bilimci Norman Kuring'in, Mayıs ayında zirveye çıkan bu olayın Karadeniz için normal olduğu ve her yıl yaşandığı bilgisine de yer verildi. Kuring, bu yıl ki Turkuaz renginin son yıllarda yaşanan en parlak ve en uzun süreli Fitoplankton patlaması olduğunu da sözlerine ekledi.

İSTANBUL'DA DA ETKİLİ

İlk olarak DHA'nın duyurduğu deniz rengindeki değişim İstanbul Boğazı'nda kendini göstermişti. Boğaz sularında günlerdir Turkuazımsı, bir renk hakim. İstanbul Boğazının müdavimi amatör balıkçılar bu renk değişiminin en yakın tanıkları.

BALIKÇILARIN TAHMİNLERİ

Balıkçıların renk değişimiyle ilgili birbirinden farklı tahminleri var. Kimi yağmur suyunun etkisinden, kimi deniz analarının çoğalmasından kimi de boğaza bir kanaldan temiz su verilmesinden söz etti. Ancak hepsi deniz suyununun rengindeki değişimin farkında.

İLK DEĞİL

Bir çok kişiye göre "esrarengiz", "nedeni bilinmeyen" bu durumun benzerlerine aslında geçtimiz yıllarda ve dönemlerde de raslandı. Tek fark söz konusu renk değişimi geçtiğimiz yıllara oranla daha uzun sürdü, 1 haftayı aştı.

"ÇOK İYİ BİR İŞARET BU BİR BEREKET"

Aslında İstanbul Boğazı'ndaki bu renk değişimi, bereket anlamına geliyor. hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bu renk değişiminin son 10 gündür bütün Karadeniz'de yaşandığını söyledi. Saydam "bu bir berekettir " dedi.

KARADENİZ'DE "EMİLİANİA HUXLEYİ" PATLAMASI

Saydam, sözkonusu renk değişiminin kaynağının bilimsel adı "Emiliania huxleyi" olan kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu, Karadeniz'de bu organizmaların yoğunluğunda büyük bir patlama yaşandığını belirtelerek şunları söyledi, "Son 10 gündür Sahra'dan gelen yağmurlar bunu tetikledi. Bütün Karadeniz'de bu var. Boğazdaki üst akıntı Karadeniz'den geldiği için İstanbullular bunu net olarak görebiliyor"

"DENİZ DAHA BİR DENİZ KOKAR"

Bu değişimle birlikte denizin biraz daha deniz kokacağını söyleyen Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam, "Çünkü Emiliania huxleyi adı verilen Algler suyun rengini Turkuaza döndürür ve kokusunu keskinleştirir. DMSP denilen kimyasal salgılar içerdikleri sülfür nedeni ile özel bir koku ortaya çıkarır. Bu da deniz kokusunu daha keskin hale getirir "dedi.

BU YIL HAMSİ BOL OLACAK

Tüm Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan Turkuaz renginin Balıkçılar için iyi, dalgıçlar için kötü anlama geleceğini açıklayan Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam, "Tüm Karadeniz'de Emiliania Huxleyi patlaması var. Bu Karadeniz için bereket demek. Hamsiler bunu bildiği için yumurtalarını döküyor. Gelecek sene Hamsi çok bol olacak" dedi.

DALGIÇLAR İÇİN KÖTÜ

Saydam, bugünlerde İstanbul Boğazı'nda ve Marmara Denizinde dalanların görüş mesafesinden şikayet edebileceklerini belirterek, "Emiliania Huxleyi ışığı da engeller. 10-15 metrede karanlık olabilir. Bunun kirlilikle ilgisi yok" diye konuştu.

KEŞKE HEP SÜRSE

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam,yaşanan renk değişimiyle ilgili son olarak "Keşke hep olsa, keşke hep sürse" dedi.