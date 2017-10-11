Karamollaoğlu, 'Musul-Kerkük' söylemlerine tepki gösterdi

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Balgat Eğitim Merkezi'ndeki "Seçime Hazırlık İlçe Toplantıları"nda konuştu.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "82 Kerkük, 83 Musul" ve "84'ü söylemiyorum 85'in heyecanı kalmaz." söylemlerine tepki gösterdi.

"LOZAN ANLAŞMASI YAPILDI"

Temel Karamollaoğlu şunları söyledi; "Bu kadar ileriye gitmek hakikaten hiçbir siyasi partinin bugün için gündemine almaması gereken bir konudur. Efendim Misak-ı Milli sınırları… Evet bizim için önemli idi. Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti. Lozan Anlaşması yapıldı. Birtakım maddeler konuldu ama şu anda Türkiye bölgede, 'Ben de başkaları gibi topraklarımı genişletmeyi düşünen bir ülkeyim' gibi bir intiba doğurursa başkaları da kendilerinde bize karşı tavır koyma hakkını görür." diye konuştu.

"İNSANLARI GALEYENA GETİREN İFADELER TERS DÖNER"

Karamollaoğlu, geçmişte yapılan hatalı ve yanlış söylemlerin Türkiye'yi bugün mahcup duruma düşürdüğünü savunarak, "Kimse hatırlamak istemeyebilir ama biz yeri geldiğinde sabah kalkıp ihtiyaç varsa cuma namazını Emeviye'de kılacaktık. Emeviye'de namaz kılmayı bir tarafa bırakın 3.5 milyon Suriyeli cuma namazını Türkiye'de kılmak mecburiyetinde kaldı. Bu sadece bu tip insanları galeyana getiren ifadelerin nasıl ters dönebileceğinin işareti..." sözlerini kullandı.