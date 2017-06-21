Karamollaoğlu'ndan Adalet Yürüyüşü yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili konuştu.

"YÜRÜYÜŞ KINANACAK BİR ADIM DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe de değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Saadet Partisi olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir tercihi olarak görüyoruz. Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz."

"HERKES HUKUK KARŞISINDA EŞİTTİR"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklandığını anımsatan Karamollaoğlu, "Elbette hukuk karşısında herkes eşittir. Herhangi bir suç işlenmişse hukuk kuralları içerisinde bunun hesabı sorulmalıdır. Bundan kimsenin şüphesi olamaz, olmamalıdır." diye konuştu.