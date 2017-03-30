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Karamollaoğlu'ndan Türkiyede yapılan yatırımlara eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, Hızlı trenler bizi güçlendirmez" dedi.

30.03.2017 - 08:57
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temel karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu açıklamalarında "Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu Türkiye'deki yatırımları eleştirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BİZİM KALKACAK GÜCÜMÜZ BİLE YOK

"Türkiye'nin ekonomik yönden ne kadar müthiş bir mesafe katettiğini uçmak üzere olduğunu, dışarıda meydana gelen hadiselerinde tamamının bu uçmayı önlemek için yapıldığını ileri sürüyorlar. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Uçma noktasında değil yerden kalkacak gücümüz bile yok bizim.

"HIZLI TRENLER BİZİ GÜÇLENDİRMEZ"

Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz. Bu milleti aldatmak olur. Güç sizin doğrudan doğruya kullanabileceğiniz bir vasıtadır. Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, yüksek binalar bize güç katmaz. Hızlı trenler bizi güçlendirmez.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Güç, kullanabileceğimiz imkanları kendimiz üretmeliyiz. Silahımız kendimiz üretiyor muyuz? Bugün basın organında var, tankların yapımında önemli bir mesafe katettik, motoru Hollanda'da bulduk. Bende zannediyorum ki motor imalatına başladık. Türkiye'de yapamamışız motoru başka bir Avrupa ülkesinde bulmuşuz. Allah akıl fikir versin."

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