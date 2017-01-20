Karayoluyla taşınan uçak ilgi çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYTEM) tanıtımı için kullanılacak uçak çekiciyle taşındVinç yardımıyla çekiciye yüklenerek Tekkeköy ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin önüne taşındı. Vatandaşlar, karayolunda taşınan uçağı ilgiyle izledi.

UZAYTEM Sekreteri Asım Öztel, alışveriş merkeziyle ortak hazırladıkları proje kapsamında uçağın bir ay süreyle tanıtım amaçlı kullanılacağını söyledi.

TANITIM AMACIYLA SERGİLENECEK

Yürüttükleri faaliyetleri tanıtmak istediklerini belirten Öztel, şunları kaydetti: ''Merkezimizin tanıtımı için çekiciye yüklenerek karayoluyla taşınan uçağımızı, bir alışveriş merkezinin önünde sergileyeceğiz.

