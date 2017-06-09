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Karbon cimrisi kadın girişimcilik projesine Coca-Cola desteği

Coca-Cola, kadınları ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirme hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam ediyor.

09.06.2017 - 02:35
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Karbon cimrisi kadın girişimcilik projesine Coca-Cola desteği

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde hayata geçirilen Köyde Yeşil Ekonomi Projesi’nin çevreci iş modelinde minimum karbon ayak iziyle üretim gerçekleştiriliyor. Projede atıklar organik gübre olarak değerlendiriliyor, yıkama suları geri kazanılıyor ve elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanıyor.

Coca-Cola Şirketi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)/New World tarafından desteklenen, Temiz Enerji Vakfı tarafından (TEMEV) yürütülen Köyde Yeşil Ekonomi projesi, Eldivan Kaymakamlığı, Eldivan Belediyesi ve Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER) işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

"GÜNEŞİN ELİYLE KADIN EMEĞİYLE"

Eldivanlı 7 kadın ile kurulan ve üye sayısı 50’ye ulaşan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi; “Güneşin Eliyle Kadın Emeğiyle” sloganıyla güneş enerjisi kullanarak reçel, marmelat, salça, yöreye özgü tarhana, erişte, turşu, sirke gibi ürünler ve kuru sebze-meyve üretimi gerçekleştiriyor.

Bu ürünler, KÜLÇE markası altında yine kadınların diktiği, işlediği, ördüğü el yapımı ve çevreci ambalajlarla pazarlanıyor.

MİNİMUM KARBON İZİYLE ÜRETİM

Üretim süreçleri, atıkların organik gübre olarak değerlendirildiği, yıkama sularının geri kazanıldığı ve elektriğinin güneş enerjisinden sağlandığı minimum karbon ayak iziyle  gerçekleştiriliyor.  Köyde Yeşil Ekonomi Projesi, kadınların sürdürülebilir bir iş modeli kurarak ekonomik ve sosyal hayatlarını geliştirmesini hedefliyor.

Proje kapsamında ayrıca, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocaları tarafından kooperatif üyesi kadınlara ve yörede yaşayan çiftçilere kooperatifçilik, hijyen, tohum, gübre, iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verilerek, bölgede bilinçli tarım konusunda farkındalık oluşturuluyor.

ÖDÜLLÜ PROJE

4. İstanbul Karbon Zirvesinde dev firmalarla birlikte Düşük Karbon Kahramanı Ödülü alan proje kapsamında, Nisan 2017 sonu itibarıyla 8655 kWh enerji güneş enerjisinden sağlandı ve 3980 kg karbondioksit tasarrufu yapıldı.

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