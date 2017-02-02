Karda 14 saat mahsur kaldılar

Diyarbakır'da karda mahsur kalan otomobilde bulunan 4 kişi, 14 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

KARA SAPLANDILAR

Hasan Tokacı'nın (43) kullandığı, oğlu Yusuf (13) ile yeğenleri Fatih (30) ve Hüseyin Tokacı'nın (26) bulunduğu otomobil, akşam 22.00 sıralarında Diyarbakır-Viranşehir karayolunun 40. kilometresindeki Ovabağ mevkisinde tipi dolayısıyla kara saplandı.

JANDARMA KURTARDI

Durumu cep telefonuyla jandarmaya ileten Tokacı, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Diyarbakır-Viranşehir karayolunun birçok bölgesinde tipi nedeniyle kar kalındığının 1 metreyi aşması sonucu ekipler, ancak iş makinelerini kullanarak olay bölgesine ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Hasan Tokacı, Afyonkarahisar'da ikamet ettiğini, sömestir tatili dolayısıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geldiklerini söyledi.

Birkaç gün önce iş dolayısıyla İstanbul'a gittiğini ve dün uçakla Diyarbakır'a geldiğini kaydeden Tokacı, oğlu ve 2 yeğeni ile Viranşehir'e gitmek üzere dün akşam Diyarbakır'dan yola çıktığını, yaklaşık 40. kilometreden sonra otomobilinin kara saplanması sonucu karda mahsur kaldıklarını söyledi.

Bunun üzerine jandarmadan yardım istediğini ifade eden Tokacı, yaşadıklarını şu sözler ile aktardı: "Yoğun tipi dolayısıyla görüş mesafesi 1 metreye kadar inmişti. Gece boyunca aracın içinde bekledik. Allah'tan yakıt yeterli düzeydeydi. Çocuğum ve yeğenlerimden dolayı çok endişelendim. Sağ olsun jandarma ve karayolları ekipleri yoğun çaba sonucu sabah ulaşıp bizi kurtardı. 14 saat süren çabadan dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür ediyorum."