Karda yürürken düşmenin çaresi bulundu

Karlı ve buz yollardaki yürüme zorluğundan birçok kişi hayıflanmakta. Bazen ağır yaralanmalara yol açan karlı zeminlere çözüm ise penguen yürüyüşü.

KARDA DÜŞMEMEK İÇİN PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN

Alman Ortopedi ve Travma Cerrahisi Topluluğu'nun internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, normalde insanlar yürürken vücut ağırlığı bedenlerinin ortasında oluşuyor. Ancak kaygan zeminlerde bu yürüme tarzı insanı kaymaya açık hale getiriyor.

Bu nedenle ağırlığın öne atılan bacağa verilerek yürünmesi halinde, kayıp düşme ihtimali de azalıyor.